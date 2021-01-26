ابنة رجاء الجداوي تهنئ والدها الراحل بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت أميرة ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والدها الراحل حسن مختار بعيد ميلاده، الذي يوافق اليوم.

نشرت أميرة صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " كل سنة وإنت في قلب كل الي بيحبوك، ويارب تكونوا مع بعض ربنا يرحمكم ويغفر لكم".

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، رحلت في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو الماضي، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت الخبر ابنتها أميرة مختار، التي كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله".