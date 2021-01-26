فيديو.. ماجد المصري رفقة كلبه: أعز أصدقائي

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك الفنان ماجد المصري جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو جديد له.

وظهر "المصري"، في الفيديو وهو يتنزه رفقة كلبه، وعلق قائلًا: "أعز أصدقائي".

من ناحية أخرى، أعلن ماجد المصري أمس الإثنين، عن تعرضه لإصابة في قدمه أثناء تصوير دوره بمسلسله الدرامي الجديد "الملك" الذي ينافس من خلاله في دراما رمضان المقبل.

يذكر أن ماجد المصري، ينشغل حاليا بتصوير مسلسل"الملك"، قصة الملك أحمس وتدور أحداثه في العصور القديمة، ومأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ.

وعُرض لماجد المصري، مؤخرا مسلسل "الوجه الآخر" الذي جسد خلاله شخصية رجل أعمال تجمعه قصة حب بالفنانة نسرين طافش تكلل بالزواج وتتوالى الأحداث من خلال الصراع على المال.