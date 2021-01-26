فن ومشاهير

راغب علامة يروج لحفله في أوبرا دُبي: بانتظار لقاء الأحباء

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

روج المطرب اللبناني راغب علامة، لحفله الغنائي في أوبرا دبي، المقرر إقامته يوم 12 مارس 2021.

وعبر حسابه بموقع "إنستجرام"، كتب "راغب": "أنا بانتظار لقاء الأحباء بأوبرا دبي يوم ١٢ مارس ٢٠٢١، إذا الله بيريد لازم نحاول نرجع أيام الفرح والحفلات الحلوة مع الحفاظ على التباعد والأمن الاجتماعي.. هيك بنكون فرحانين وآمنين".

من ناحية أخرى، كانت آخر أعمال راغب علامة أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس ، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا