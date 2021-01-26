راغب علامة يروج لحفله في أوبرا دُبي: بانتظار لقاء الأحباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

روج المطرب اللبناني راغب علامة، لحفله الغنائي في أوبرا دبي، المقرر إقامته يوم 12 مارس 2021.

وعبر حسابه بموقع "إنستجرام"، كتب "راغب": "أنا بانتظار لقاء الأحباء بأوبرا دبي يوم ١٢ مارس ٢٠٢١، إذا الله بيريد لازم نحاول نرجع أيام الفرح والحفلات الحلوة مع الحفاظ على التباعد والأمن الاجتماعي.. هيك بنكون فرحانين وآمنين".

من ناحية أخرى، كانت آخر أعمال راغب علامة أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب.