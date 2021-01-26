بعد الجدل حول زواجها من محمد سعد.. شيماء سبت تكشف الحقيقة

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 يناير 2021

الممثلة البحرينية شيماء سبت

بعد الجدل الذي أُثير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حول زواجها من الممثل المصري محمد سعد​، إثر تداول صورة لها تجمعها به، كشفت الممثلة البحرينية شيماء سبت​ الحقيقة كاملة، مؤكدة أنها ليست زوجة سعد، ولكنها فعلاً المرأة التي تقف إلى جانب سعد في الصورة المتداولة بشكل واسع، بعنوان "زوجة محمد سعد تشبه ممثلة بحرينية".



وقالت شيماء: "أنا لا أعرف من نشر هذه الصورة وكتب هذا الأمر، ولكن هذه الصورة لي مع الفنان محمد سعد في مهرجان دبي السينمائي عام 2013، وكانت للذكرى وهي عزيزة عليّ جداً. للتوضيح فقط".

وكانت شيماء قد أطلقت قبل 10 أيام حملة لإنقاذ حياة الممثلة البحرينية أمينة القفاص، التي أُدخلت الى المستشفى بحالة حرجة.