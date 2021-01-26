شكرا لقرائتكم خبر عن "غير الناس" هدية يارا لمحبيها في عيد الحب! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الفنانة اللبنانية يارا

تستعد الفنانة اللبنانية يارا لتصوير أولى أغنيات ألبومها الخليجي الجديد والذي من المتوقع صدوره خلال الأيام الأولى من شهر شباط المقبل وسيكون الألبوم بمثابة هدية يارا لمحبيها في عيد الحب.



ويحمل الألبوم الجديد الذي يتضمن 8 أغنيات عنوان "​غير الناس​" وهي أول أغنية تؤديها يارا باللهجة العراقية والتي ستقوم بتصويرها مع المخرج نويل باسيل في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن يارا تعاونت في هذا الألبوم مع أبرز الشعراء والملحنين في العالم العربي، ومن إشراف الملحن طارق أبو جودة.