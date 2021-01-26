بعد مرضها وانسحابها من "إبنة السفير"..هل اعتزلت نسليهان أتاغول التمثيل نهائياً؟

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 يناير 2021

الممثلة التركية نسليهان أتاغول

بعد أن انسحبت الممثلة التركية نسليهان أتاغول​ من مسلسل "​أبنه السفير​" الذي كانت تلعب بطولته الى جانب عدد من النجوم أبرزهم أنجين أكيوريك بسبب تعرضها لوعكة صحية وتحديدا اصابتها بمرض نادر أرهقها ويتطلب منها الراحة انتشرت أخبار عن قرارها باعتزال التمثيل نهائياً.



وخرجت نسليهان عن صمتها بفيديو وضحت به ما جرى معها وقالت : مرحباً جميعاً، أولاً أشكركم آلاف المرات على رسائلكم ودعمكم ولزياراتكم وهداياكم ودعواتكم. أنتم لطيفون جداً، لم تتركوني، شكراً جزيلاً.

ونفت اعتزالها التمثيل: كما ترون، حالتي لا تعتبر سيئة، أنا بخير، كنت بحاجة إلى الراحة قليلاً، لذلك سأرتاح لفترة ولكنني بخير.