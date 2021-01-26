بالفيديو – جرأة هاندا أرتشيل وكرم بورسين في حوض الاستحمام تغضب الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تسبّب المشهد الذي جمع بين بطلي مسلسل “أنت اطرق بابي” هاندا ارتشيل وكرم بورسين، داخل حوض الاستحمام، بغضب واستياء من قبل الجمهور.

واعتبر عدد كبير من الناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي أنّ المشهد فيه جرأة غير مبررة، وأن هاندا ارتشيل وكرم بورسين تماديا كثيراً في هذا المشهد الذي لا يناسب مسلسلاً يعرض على الشاشة ويتابعه جميع أفراد الأسرة، مشيرين إلى أنّ مثل هذا المشهد أمر جديد على الدراما التركية. وتساءلوا عن “هيئة الرقابة” من هذا المشهد، التي تفرض عقوبات على مشاهد أقل جرأة منه بكثير.

المشهد، ورغم الغضب الذي سببه، إلا أنّه كان ضمن المقاطع الأكثر تداولاً في تركيا. واعتبر البعض أنه مشهد حقيقي وليس تمثيلاً، وذكروا أنّ هاندا وكرم يعيشان قصة حب على الهواء مباشرة.