لن تصدقوا كيف كان دوق بريدجرتون في مراهقته!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يصعب على عشاق مسلسل “بريدجرتون” التعرّف إلى دوق هاستينغز الوسيم في الصور الأخيرة التي انتشرت في مواقع التواصل، وهو واقف مع زملائه في الفرقة التي كان ينتمي إليها على خشبة المسرح رابطاً منديلاً حول شعره الأرجواني وهو يصرخ في ميكروفون حانة مستقلة مزدحمة، بحسب موقع “الميرور” البريطاني.

تُظهر اللقطات المكتشفة أخيراً الممثل ريغيه جان بايدج (31 عاماً) وهو يؤدي مع فرقته القديمة “Super Nashwan Kids” في سنوات المراهقة. بعد تألقه، تحدّث بايدج بفخر على سنوات مراهقته في مقابلة أجراها حديثاً، قائلاً: “ما الذي ستفعله في سنّ المراهقة؟ ستصرخ في وجه الناس بطريقة أو بأخرى. يمكنكم أيضاً القيام بذلك بطريقة مثمرة. كان الأمر ممتعاً لقد كان وسيلة صحّيّة للتعبير عن آرائنا بصوت عالٍ جداً”.

انتقل بايدج للعيش في شمال لندن عندما كان مراهقاً بعد نشأته في زمبابوي وانتقل لاحقاً إلى لوس أنجلس عندما كان في العشرينات من عمره لمباشرة مهنة التمثيل قبل أن يحصل على دوره اللافت في بريدجيرتون.

بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من المسلسل الذي يبثّ في منصة نتفليكس، تم الإعلان خلال الأسبوع الماضي عن بدء تصوير الجزء الثاني من المسلسل في ربيع هذا العام. وحفاظاً على تقليد الكتب، سيركّز الجزء الثاني على فردٍ آخر من عائلة بريدجيرتون، وهو أنتوني.