هذا ما كشفه تقرير الطب الشرعي النهائي حول وفاة حاتم علي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بعد شهر على رحيل المخرج السوري حاتم علي، والذي سبب فقده بشكل مفاجئ خسارة كبيرة للدراما السورية والعربية، تسلمت نيابة “قصر النيل” في مصر تقرير الطب الشرعي النهائي في حادثة وفاته.

وجاء البيان النهائي مطابقاً للتقرير الشرعي بعد أمر النيابة بذلك، إذ أفاد تقرير الطب الشرعي عقب تشريح الجثة وأخذ عينات منها أنّ الوفاة طبيعية وليس بها شبهة جنائية.

وكان الوسط الفني فُجِع بعد نبأ العثور على جثّة علي متوفياً داخل غرفته في أحد الفنادق الشهيرة في العاصمة المصرية، وتبيّن من معاينة موقع الوفاة ارتداء المخرج السوري كامل ملابسه، ولا توجد أي آثار عنف في غرفته.

النيابة تحرّت بدورها في موقع الحادثة وتبين عدم وجود أي آثار عنف بالمكان.

تشريح الجثة أيضاً نفى وجود أي أثار جروح أو كدمات، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة واستدعاء العاملين بالفندق وخاصة من عثر على الجثة لسؤالهم.

وكان علي في القاهرة للتحضير لمسلسل “سفربرلك” الضخم إنتاجياً والذي يروي مرحلة تاريخية مهمة في القرن الماضي خلال سيطرة الحكم العثماني على منطقة الشرق الأوسط.