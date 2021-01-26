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تكريمًا لابنته.. زين مالك يكشف عن وشم جديد بالعربيّة

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: استقبل زين مالك طفلته الأولى في أيلول (سبتمبر) مع حبيبته جيجي حديد. وحصل النجم أخيراً على وشمٍ على معصمه سراً يحمل اسم ابنته خاي باللغة العربية، بعد أن أكدت حديد اسم الطفلة علناً خلال الأسبوع الماضي.

ولاحظ معجبو النجم الشديدو الملاحظة الحبر الأحمر على معصم المطرب (28 عاماً) خلال بثٍّ مباشر للنجم في “إنستغرام”، حيث رفع زين ذراعه خلال الفيديو ليكشف عن الوشم، وحمّلوا الدليل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أنّ لدى النجم العديد من الأوشام بما في ذلك عينا جيجي في وسط صدره. ونشرت جيجي اسم ابنتهما يوم الخميس، في اليوم عينه الذي بلغت فيه الطفله أربعة أشهر من العمر كاتبةً في سيرتها الذاتية على إنستغرام: “أم خاي”.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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