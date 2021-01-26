تفاصيل مكالمة الـ 4 ساعات.. أبرز تصريحات هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حل الثنائي هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، ضيفا الإعلامية إسعاد يونس، في حلقة أمس الاثنين من برنامج "صاحبة السعادة".

وخلال الحلقة تحدثا عن علاقتهما وتفاصيل بداية تعارفهما وعن العديد من الأمور المتعلقة بحياتهما الشخصية والفنية.

ويستعرض "الخليج 365"، أبرز تصريحات هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في "صاحبة السعادة":

- قال أحمد خالد صالح عن بداية تعارفهما: "كنا صحاب ونعرف بعض قبل التمثيل، وكنا بنتقابل في عيد ميلاد مثلا، أو عزومة في رمضان، مضيفًا: "كان فيه مسئولية جمعتنا وهي إننا مش شايلين أسامينا لوحدنا، كان علينا مسئولية أهلنا اللي تعبوا كتير في اللي وصلوله، دا كانت أرض مشتركة بيننا، بعد كدة الموضوع اتطور وبقى فيه بينا تليفونات وإحنا في الشغل، وكنا بنقعد نتكلم كتير".

- بينما قالت هنادي مهنا عن بداية علاقتهما: "كنا بنتكلم في الشغل، ومكنش لسه فيه علاقة بينا، ومكناش صحاب أوي، كنا بنروح المكان نسلم على بعض، ومكناش بنتكلم في التليفون، دي المرة الوحيدة اللي معرفش إيه اللي حصل فيها، مضيفة: "فيه مكالمة منهم قعدت 4 ساعات مش عارفة ليه.. كنت قاعدة في مكان بصور مسلسل، وهو كان في مكان بيصور فيلم، وكنا قاعدين بنتكلم والمكالمة تفصل ونتكلم تاني".

- وتطرقت هنادي في لقائها للحظة اعترافهما بالحب لأول مرة قائلة: "لما اعترفلي بحبه كنت في خروجة ولاقيته بعتلي على الواتس آب وأنا كنت أول مرة أنتبه للموبايل ممكن يرن 9 سنين ومردش، في وقتها بقي كنا بنتكلم قالي I love you، وانا رديت عليه قولتله I love you more، بعد ما اتقالت موقفناش عندها، وكملنا كلامنا عادي في حاجات تانية".

- روت هنادي موقفا بينهما قائلة: "أول مرة حسيت بحاجة من ناحية أحمد، لما عيني حصل فيها التهاب كلمته قالي حطي عسل أبيض، سمعت كلامه وعلى كمية الوجع اللى حسيت به، وعينى ورمت وكان عامل نفسه دكتور، وقتها حسيت إني بكرهه وقولت أنا لازم أعلمه بلوك، وبعدها قعد يبعتلي رسائل ويطمئن عليا وكنت مبسوطة جدا".

- وكشفت هنادي عن عدم رغبتها في دخول مجال التمثيل من قبل، مؤكدة إنها كانت تحب الغناء: "قدمت في ذا فويس واتقبلت من ضمن 500 واحد، بس كان آخر امتحان لدخول ذا فويس كان مع امتحان جامعتي وقلبت الدنيا دراما.