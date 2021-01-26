صلاح عبدالله:"فقدت ٧ من اخواتي كلهم مشيوا وسابوني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحدث الفنان صلاح عبدالله عن معاناته مع الفراق بعد فقدانه 7 من أشقائه، من خلال حسابه بموقع "تويتر".

وغرد "عبدالله"، بصورة مجمعة للأشقاء الراحلين وعلق عليها: "في اليوم الأول للسنة السابعة والستين من عمري اسمحولي أذكرهم وأشكرهم وادعيلهم".

وأضاف: "كلهم مشيوا وسابوني قاعد، شاكر حامد راضي وصامد، راضي بحكمتك وطمعان في رحمتك، فبلغهم سلامي، وآخر كلامي، طهرني من أثامي، وأعِني على طاعتك وأحسِن ختامي".

من ناحية أخرى، يعرض لصلاح عبد الله حاليا مسلسل "جمال الحريم"، ويشاركه البطولة النجوم: نور اللبنانية، خالد سليم، دينا فؤاد، أشرف مصيلحي، حازم سمير، إيهاب فهمي، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر.