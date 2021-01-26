بعد تداول صورتهما.. شيماء سبت تكشف حقيقة زواجها من محمد سعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علقت الفنانة البحرينية شيماء سبت على الصورة المنتشرة لها رفقة الفنان محمد سعد، والتي تداولها مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "محمد سعد وزوجته".

وقالت "شيماء"، عبر حسابها بتطبيق "سناب شات": "أنا لا أعرف من نشر هذه الصورة وكتب هذا الأمر، ولكن هذه الصورة لي مع الفنان محمد سعد في مهرجان دبي السينمائي عام 2013، وكانت للذكرى وهي عزيزة علي جدا، للتوضيح فقط".

من ناحية أخرى، كانت آخر أعمال محمد سعد السينمائية فيلم "الكنز"، مع المخرج شريف عرفة، كما شارك مؤخرًا في حملة إعلانية لصالح إحدى شركات المحمول مع الفنانة دينا الشربيني.