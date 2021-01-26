هل ستحصل نوال الزغبي على لقاح كورونا؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

بينما يقترب وصول لقاح كورونا إلى لبنان، تتعدد الآراء بين المواطنين بين المؤيدين والمعارضين له.

وغرّدت الفنانة نوال الزغبي موضحةً ما قصدته حول لقاح فيروس كورونا، وقالت إنّ من سيحصل على اللقاح لن يكون بالتأكيد في أمان من الفيروس.

وكتبت: ”كتير صار لغط على الكلام اللي كتبته عن vaccine كل واحد فهمه متل ما بدو!! اللي بقصده انوا بعض الناس اللي اخدت الـ vaccine مفتكرين انن ما رح يلقطوا الكورونا… وما قصدت ابدا انو الـ vaccine ما بيسوى!!! اما بالنسبة لإلي ما بقدر آخده حاليا! ظروف صحية“.