إصابة أغنى رجل في أميركا اللاتينية بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

أكدت عائلة رجل الأعمال، الملياردير المكسيكي، كارلوس سليم، ثبوت إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن صحته “جيدة”.

وكتب ابنه في “تويتر” أن الملياردير المكسيكي البالغ من العمر 80 عاما، كانت تظهر عليه “أعراض خفيفة” جراء الإصابة بهذا الفيروس، مؤكدا أن صحته تتعافى الآن “بشكل جيد للغاية”.

وأضافت التغريدة أن كارلوس سليم شوهد في المعهد الوطني للتغذية بالمكسيك، لإجراء تحليل طبي.

وتعد المكسيك من بين الدول الأكثر تضررا في العالم جراء جائحة كورونا، حيث سجلت أكثر من 1.7 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، وبلغ عدد الوفيات في البلاد بسبب هذا الفيروس أكثر من 150 ألف وفاة.

جدير بالذكر أن ثروة رجل الأعمال كارلوس وعائلته، الذين يسيطرون على أكبر شركة اتصالات في المكسيك “America Movil”، تقدر بنحو 52 مليار دولار، وفقا لقائمة مجلة “فوربس” في العام 2020.

وفي إطار مواجهة فيروس كورونا، أعلن الرئيس المكسيكي، لوبيز أوبرادور، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع روسيا على تسلم 24 مليون جرعة من لقاح “Sputnik V” المضاد لفيروس كورونا، في الشهرين المقبلين، وذلك بحسب “BBC”