نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالتها الشتوية

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 يناير 2021

الفنانة السورية نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش​ صورة جديدة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أطلت فيها بـ لوك لافت ومثير، إذ إرتدت فستان ذات تصميم فريد باللون الزيتي وحذاء شتوي باللون الأسود، معتمدة تسريحة شعر مرفوعة وضفيرة طويلة، ووضعت ماكياج لافت بألوان ترابية.



لاقت الصورة إعجاب عدد من متابعيها الذين أبدوا إعجابهم بإطلالتها الفريدة.

يذكر أن نسرين تصدرت الترند مؤخراً ضمن لوائح الصور والاخبار الاكثر تداولا بسبب إطلالة وصفها البعض بالجريئة، فيما أثنى البعض الآخر على محافظتها على صحتها وجسمها ورشاقتها، خصوصاً أن مهنة التمثيل والاضواء تتطلب هذا الامر.