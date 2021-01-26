بعد تنامي الراب المغربي.. "ديزر" تجمع 12 مغنيا بألبوم واحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منصة الاستماع العالمية "ديزر" أن تنامي موسيقى الراب في المغرب دفعها إلى جمع 12 مغني راب مغربيا في ألبوم غنائي واحد.

وقال مارك أبو جودة، رئيس المحتوى والتسويق الفني وعلاقات شركات الإنتاج الموسيقي لشركة ديزر، الثلاثاء، إن مشهد الراب يتنامى يوما بعد يوم في المغرب، البلد الذي يضفي عليه نكهة محلية خاصة ويأخذه بموسيقاه في اتجاهات جديدة جريئة.



وأعرب عن سعادته لدعم هؤلاء الفنانين المغاربة الموهوبين في مسيرتهم الفنية لموهبتهم التي جمعت بين المؤثرات المحلية والعالمية ليخرجوا بمزيج فريد مغربي تقدمه ديزر كموسيقى مثيرة لجميع محبي موسيقى الراب في المغرب ودول العالم، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار إلى أنه سيتم إتاحة الأغاني الـ12 في قائمة تشغيل لمدة 6 أشهر بشكل حصري.

وأطلقت "ديزر" مشروع "La Relève Maghreb"، الذي ضم 12 من محترفي موسيقى الراب المغاربة هم "ختك"، و"أسماء الشريفي"، و"ستورمي"، و"دادا"، و"21 طش"، و"دوليباران"، و"كوزان"، و"سنور"، و"ياسين صدوق"، و"موكي"، و"ونزة"، و"طاني".

وأتاحت منصة "ديزر" لكل مغني مغربي تقديم أغنية واحدة في مشروع الألبوم، الذي يؤكد أن موسيقى الراب فرضت نفسها، وبكل ثقلها في الساحة الفنية، وجذبت مستثمرين في الإنتاج، الأمر الذي يساعد في تطويرها بشكل سريع.

وكانت "ديزر" أطلقت مؤخرا برنامج "قعدة مزيكا"، في واحدة من أشهر الإذاعات المصرية وهي "نجوم إف.إم".