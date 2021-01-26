الطب الشرعي يقول كلمته حول وفاة المخرج السوري حاتم علي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلمت النيابة المصرية تقرير الطب الشرعي النهائي، في واقعة وفاة المخرج السوري حاتم علي بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

وجاء البيان النهائي بعد أن أمرت النيابة بتشريح جثمان المخرج السوري لبيان سبب الوفاة.

وأفاد تقرير الطب الشرعي بعد تشريح الجثمان وأخذ عينات من الجثة بأن الوفاة طبيعية وليس بها شبهة جنائية.

يذكر أن وفاة المخرج السوري حاتم علي بدأت بتلقي قوات الشرطة بلاغا من أحد الفنادق، بالعثور على المخرج السوري حاتم علي، متوفى داخل غرفته فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من المعاينة ارتداء المخرج السوري كامل ملابسه، وعدم وجود أي آثار عنف في غرفته.

وانتقلت نيابة قصر النيل إلى الفندق لمعاينة مكان العثور على الجثة، وتبين عدم وجود أي آثار عنف بالمكان كما تبين من مناظرة الجثة، عدم وجود أي آثار جروح أو كدمات، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة واستدعاء العاملين بالفندق وخاصة من عثروا على الجثة لسؤالهم.

وحاتم علي من مواليد 1962، وهو ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 1986.