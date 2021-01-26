شكرا لقرائتكم خبر عن رنا رئيس تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. وتعلق: "ادعولى بالشفاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الممثلة الشابة رنا رئيس، إصابتها بفيروس كورونا بعد إيجابية نتيجة المسحة التي أجرتها، حيث كتبت، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلة:"عملت مسحة انهاردة وطلع عندي کورونا ياريت أي حد اتعامل معايا يخلي باله وادعولي بالشفاء".



رنا رئيس

وتصور رنا رئيس حالياً مشاهدها فى مسلسل "ضل راجل " للنجم ياسر جلال والذى ينافس به في موسم دراما رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته نور اللبنانية ومحمود عبد المغنى ونيرمين الفقي وايهاب فهمى وخالد أنور ورنا رئيس وإنعام سالوسة وأميرة العايدى ومجدى فكرى وندى بهجت ومجموعه كبيرة من النجوم، وتدور أحداثه في إطار شعبى.

كما تشارك رنا رئيس في مسلسل "نجيب زاهى ذركش" للنجم الكبير يجيى الفخرانى، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، ويشارك فى بطولة العمل هالة فاخر وأنوشكا، وشيرين وكريم عفيفى واسلام ابراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، إخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

ومن ناحية أخرى تشارك رنا رئيس في مسلسل "جمال الحريم" للنجمة نور اللبنانية وخالد سليم ودينا فؤاد والذى يعرض حالياً على قنوات الشركة المتحدة، والعمل من إخراج منال الصيفى ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم كما حقق نجاحاً كبير منذ عرض الحلقات الأولى من المسلسل.