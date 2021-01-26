شكرا لقرائتكم خبر عن عبادى الجوهر يرحب بحضور تركى آل الشيخ افتتاح مشروعه الجديد فى الرياض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المغني والملحن السعودي عبادي الجوهر، المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، أثناء افتتاح مشروعه بالرياض، ونشر عبادي الجوهر، مقطع فيديو على حسابه بموقع "تويتر"، لإبراز لحظة استقباله للمستشار تركى آل الشيخ، ووجه له رسالة ترحيب، قائلا: "شرفتني يا معالي المستشار في افتتاح مشروعي في عاصمة الحب الرياض جّيتك غالية".

وفى وقت سابق، كان المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قد حضر افتتاح المقر الجديد للشركة بمدينة الرياض، وذلك برفقة رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، وسالم الهندى الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.



عبادي الجوهر وتركى ال الشيخ

وحينها، نشر تركى آل الشيخ، عبر حسابه بموقع تويتر"فيديو"، قائلاً :"صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال ومعالي المستشار تركي آل الشيخ والرئيس التنفيذي لشركة روتانا الأستاذ سالم الهندي خلال افتتاحهم للمقر الجديد لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات في الرياض".

وكان هنأ المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادى ألميريا الإسبانى، الشعب العربى بالعام الجديد 2021، متمنيا أن يكون خاليا من الأوجاع والأحزان، وأن تكون سنة فرح وسعادة وتحقيق الأمنيات.