شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوى تحيى ذكرى ميلاد والدها الراحل كابتن حسن مختار بصور نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت أميرة ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى على إحياء ذكرى ميلاد والدها الراحل كابتن حسن مختار، بنشر مجموعة من الصور على حساب "إنستجرام" الذى يحمل اسم رجاء الجداوى، وتديره أميرة بعد رحيل والدتها.



اميرة رجاء الجداوى

ونشرت أميرة مجموعة من الصور النادرة لوالدها والدتها، وكتبت فى تعليقها عليها، "كل سنة وأنت فى قلب كل اللى بيحبوك.. ويارب تكونوا مع بعض ربنا يرحمكم ويغفر لكما".



رجاء الجداوي



رجاء الجداوي

كما شاركت أميرة مختار، قبل ذلك عبر حساب والدتها على إنستجرام، صورة من دولاب الذكريات، ظهرت فيها النجمة الراحلة رجاء الجداوى بصحبة ابنتها أميرة وحفيدتها روضة، حيث لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين رواد السوشيال ميديا.



رجاء الجداوي







رجاء الجداوي

حسن مختار

تزوجت الفنانة الراحلة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة.

ورحلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، عن عالمنا فى يوليو الماضي، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ومنذ ذلك الحين قررت ابنتها أميرة وحفيدتها روضة الاستمرار فى نشر صورها على حسابها الشخصى عبر انستجرام.