شكرا لقرائتكم خبر عن ردًا على أسئلة الجمهور .. ابنة محمد رمضان تكشف علاقتها بالتمثيل والغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعلت حنين ابنة الفنان محمد رمضان، مع أسئلة الجمهور التى طرحت عليها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، حيث أجابت على عدد من الأسئلة التي طرحها متابعيها لمعرفة تفاصيل أكثر عن ابنة نجمهم المفضل، خاصة بعد النجاح الكبير لفيديو كليب أغنيته الجديدة "مصباح علاء الدين" والتي شاركت في بعض مشاهده.



حنين رمضان ترد على أسئلة الجمهور

وتركزت أغلب الأسئلة التي تلقتها حنين، حول عدم دخولها عالم الفن للتمثيل أو الغناء مثل والدها، بدورها، أجابت حنين، بأنها لا تحب مهنة التمثيل، كما ردت بالنفى على سؤال آخر، حول إمكانية أن تصبح مغنية محترفة مثل والدها.

يأتى هذا بعدما ظهرت حنين محمد رمضان، ابنة الفنان محمد رمضان، فى كليبه الأخير "مصباح علاء الدين"، الذى طرحه مؤخرا عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وسرعان ما خطفت الأنظار اليها بعد ظهورها فى أكثر من مشهد مع والدها فى الكليب وهى تجلس بجواره فى سيارته الفارهة التى يقودها فى الكليب.



تدوينه حنين محمد رمضان

وسبق أن نشرت حنين محمد رمضان، لقطات من ظهورها فى الكليب، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، لتحظى بإعجاب الكثيرين من متابعيها، حيث إنه الظهور الأول لها مع والدها فى كليباته.

وتقول كلمات الأغنية: "من صغرى كنت شايف.. وأنا بلمس النجوم.. ولا عمرى كنت خايف.. كل أما أقع بقوم.. وحلمت بالبطولة.. جايلك يا صفوف يا أولى.. وآدى حلم الطفولة.. أهو اتحقق فى يوم، ماكانش ليا واسطة.. مادعكتش الفانوس.. بالعكس حلمت حلم.. كان رؤية مش كابوس.. والناس الطيبين.. واقفين مستجدعين.. هما ودعوة أمى.. مصباح علاء الدين.. من تحت الصفر بدأت سبقت طلعت طفيت النجوم.. أعدائى يكتروا يختفوا يظهروا مافرقش معايا الهجوم.. لما أنا مش فارق معاك.. والناس كلها وياك.. اسأل عيلتك تقولك.. بنشوفه من وراك".