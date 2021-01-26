صورة من عيد ميلاد ياسمين صبري تثير استغراب شريف مدكور.. هذا ما قاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علق المذيع شريف مدكور على إحدى الصور التي نشرتها الفنانة ياسمين صبري خلال احتفالها بعيد ميلادها، في 21 من يناير الجاري.

وأعاد "مدكور"، نشر الصورة التي ظهرت خلالها ياسمين وهي تطفئ شموع عيد ميلادها، وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وهي طيبة وبخير ورزق وصحة، بس أول مرة أشوف حد بيطفي شمع التورتة لوحده من غير ناس حواليه بيغنوا ويسقفوا".

من ناحية أخرى، كانت آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية"، بطولة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل.