أبكت والدها وتصدرت الترند لهذا السبب.. معلومات عن ملك أحمد زاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدرت الفنانة ملك أحمد زاهر، مؤشرات البحث عبر "جوجل"، بعد مشهد وفاة "منة"، الشخصية التي جسدتها في مسلسل "لؤلؤ"، والتي تتضمن العديد من التفاصيل منها رفض والدها الاعتراف بها، وهو ما انتهى بطردها ووالدتها من منزل أهلها لتستقر مع والدتها لأول مرة منذ سنوات، وتكتشف والدتها وفاتها أثناء نومها.

مشهد وفاة "منة"، وتوديع والدتها لها أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد دفنها في مدافن أحد أصدقاء والدتها ولم تُدفن في مدافن أسرتها.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن ملك أحمد زاهر:

- من مواليد 1 يوليو عام 2002، وهي الابنة الكبرى للفنان أحمد زاهر.

- دخلت مجال التمثيل رفقة شقيقتها "ليلى"، بعد إقناع الفنان تامر حسني لوالدهما للمشاركة معه في فيلم "كابتن هيما".

- شاركت ملك احمد زاهر في عدد من الأفلام بينها: "عمر وسلمى 2و3، كلبي دليلي، بنات العيلة ، ،القاصرات ، لؤلؤ".

- تشارك في مسلسل "لؤلؤ"، ويرفض أحمد زاهر الاعتراف بها كإبنة له ضمن الأحداث.

- قال أحمد زاهر في لقاء سابق له، إنه اتخذ قرارًا بمنع ابنتيه من التمثيل، قائلًا: "قررت أوقفهم عن التمثيل؛ لأن لدي قناعة تامة أن معظم الفنانين الذين مثلوا في طفولتهم لا يسعفهم الحظ بأن يقدموا أدوارًا في الكبر، فكان ضروريًا أن يختفوا خاصة فى مرحلة المراهقة على أن يعودوا مرة أخرى بعد الجامعة".

- حصلت ملك زاهر على وزن مثالي في الفترة الأخيرة بعد فترة من ظهورها بوزن زائد.

- بكى والدها أثناء تصويرها أحد المشاهد في مسلسل "لؤلؤ"، وقالت ملك عن ذلك: "اليوم ده كان عنده تصوير الصبح بدري وخلص وفضل قاعد مستنيني، عشان كان عارف ان المشهد ده أنا خايفة منه".

- ملك أحمد زاهر تشارك والدها في بطولة فيلم "الفارس"، الذى يعد أولى بطولاته المطلقة في عالم السينما.