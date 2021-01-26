هيفاء وهبي تقود سيارتها بسرعة جنونية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مقطع فيديو لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي داخل سيارتها رفقة إحدى صديقاتها.

وظهرت هيفا في مقطع فيديو قصير، وهي تقود السيارة بطريقة جنونية للغاية، ولم تعلق على الفيديو واكتفت بمشاركته مع متابعيها عبر الموقع.

من ناحية أخرى، تنتظر هيفاء وهبي عرض فيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصويره العام الماضي، وهو قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ويشارك في بطولته كل من هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن، وباسم سمرة كضيف شرف.