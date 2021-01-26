وفاة غامضة للممثلة الشابة سونج يو جونج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رحلت النجمة الكورية سونج يو جونج، عن عالمنا السبت الماضي، في مدينة سيول، كوريا الجنوبية عن عمر ناهز 26 عاما.

وبحسب "نيويورك تايمز" و"ياهو الإلكترونية" لم يُعلن سبب الوفاة، ولم يُكشف عن ملابسات العثور على جثة الممثلة الشابة.

وذكرت بعض الصحف الكورية أن وفاة الممثلة سونج يو جونج تعتبر واحدة من سلسلة الوفيات التي كثرت في الآونة الأخيرة بين مشاهير كوريا، والسبب الأكثر شيوعا هو الانتحار.

وقالت وكالة Sublime Artist التابعة إليها الممثلة الراحلة، نبأ وفاتها دون تحديد أو ذكر سبب الوفاة الغامض، كما أن الجنازة أُقيمت بهدوء، نزولاً عند رغبة أسرتها.

سونج يو جونج، بدأت مشوارها كعارضة لمواد التجميل، قبل انتقالها إلى التمثيل سنة 2013 بمشاركتها في الفيلم العاطفي "جولدن رينب".

وتمكنت سونج يو جونج من تحقيق نجاح بدورها في مسلسل "المدرسة 2017"، فيما برعت أكثر في آخر أعمالها على الشاشة "عزيزي اسمي" عام 2019، لكنها ظهرت لاحقًا في عدة أعمال موسيقية آخرها فيديو كْليب "كيف أنا" عام 2020.