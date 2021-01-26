خاص- بعد تلقيه لقاح كورونا..تفاصيل الحالة الصحية للملحن حسن دنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نُقل الملحن الكبير حسن دنيا أمس الاثنين من غرفة العناية المركزة، إلى غرفة عادية لاستكمال علاجه بعد تحسن حالته الصحية، إذ يخضع للعلاج في عزل مستشفى الهرم بعد إصابته بفيروس كورونا.

الشاعر فوزي إبراهيم "أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :"الحمد لله تحسنت الحالة الصحية للصديق الملحن حسن دنيا، ووصلت نسبة الأكسجين إلى 100% بعد أن كانت45%، ولهذا قرر الأطباء نقله إلى غرفة عادية".

وأضاف،:" وتلقى دنيا خلال تواجده في المستشفى أول جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورون، وذلك ضمن الفئات ذات الأولوية، وتقوم جمعية المؤلفين والملحنين بالتنسيق مع نقابة الموسيقيين والزملاء الشعراء أيمن بهجت قمر ومصطفى كامل، بالتواصل مع الأطباء المشرفين على علاجه".

حسن دنيا الذي أصبح أول فنان مصري يتلقى اللقاح، وضع ألحان ما يزيد عن الـ 400 أغنية، وغنى من ألحانه نخبة من نجوم الغناء، ومنهم محمد منير "ربك لما يريد"، وعمرو دياب "متفكرنيش"، ومحمد فؤاد "أودعك"، وحميد الشاعري "جميل الأوصاف"، وحكيم "أنت مين"، وحسن الاسمر "اتخدعنا".

ووضع دنيا الموسيقى التصويرية وألحان العديد من المسلسلات والأفلام، ومنها "بلطية العايمة"، و"وش إجرام"، و"كتكوت"، وغيرها.