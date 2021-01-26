بعد اصابتها بكورونا… تعافي غوريلات حديقة حيوان سان دييغو

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

اعلنت حديقة حيوان سان دييغو إن مجموعة من الغوريلات تتعافى الآن من تفشي فيروس كورونا بين عدد من المجموعة التي تضم ثماني غوريلات.

وأفاد بيان بأن أعراض المرض بدأت تظهر على الغوريلات يوم السادس من كانون الثاني عندما أصيبت اثنتان منها بالسعال.

وأظهر تحليل براز أجري يوم 11 كانون الثاني أن عددا غير محدد من الغوريلات مصاب بالفيروس المسبب لمرض كورونا، التقطته فيما يبدو من مخالطة عامل بالحديقة كان مصابا بالفيروس دون أن تظهر عليه أعراض.

وقالت الحديقة إن السلاسة التي أصابت الغوريلات “سلالة جديدة شديدة العدوى من الفيروس رُصدت مؤخرا في كاليفورنيا”.

وبعد التشخيص عُزلت الغوريلات معا في الحديقة.

وأضافت الحديقة أن أكبر الغوريلات سنا (48 عاما) واسمه وينستون عانى من التهاب رئوي ومرض بالقلب وأعطي أدوية للقلب ومضادات حيوية وعلاجا بالأجسام المضادة لكورونا غير مصرح به للاستخدام الآدمي.

وقالت الحديقة: “يعتقد فريق البيطريين الذي أشرف على علاج (وينستون) أن الأجسام المضادة أسهمت في قدرته على التغلب على الفيروس”.

وتعتزم الحديقة استخدام لقاح غير مخصص للاستخدام الآدمي لحماية الحيوانات.