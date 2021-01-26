ناصر القصبي يثير الجدل: الدراما السعودية ستسحب البساط من السوريّّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أثار الممثل السعودي ناصر القصبي جدلاً واسعاً بسبب تغريدة، رأى فيها أن الدراما السعودية التلفزيونية، ستسحب البساط من تحت نظيرتها السورية في السنوات المقبلة.

واستند نجم “طاش ما طاش” الى مقال لوزير الثقافة السعودي بدر بن عبد الله بن فرحان، ليبدأ سلسلة تغريدات جاء فيها: “من تداعيات مقال وزير الثقافه دعوني أحلم … لأنها ابداع فردي استطاعت الموسيقى السعودية خلال الـ 50 سنه الماضية (بجهد ذاتي) أن تحقق أنجازات وأن تصل للمستمع العربي بعكس المسرح والدراما التلفزيونية التي ظلت باهتة وهزيلة لأسباب كثيرة معروفة”.

وأضاف: “كما سيطرت السينما المصرية طوال القرن الماضي وتألقت الدراما التلفزيونية اللبنانية خلال الستينات والسبعينات وازدهرت الدراما السوريه في التسعينات، أرى الدراما السعودية ستكون الأكثر بروزاً وسيطرة على الشارع العربي في الأربعينات والخمسينات من هذا القرن وسيبوني أحلم”.

وتباينت ردود أفعال المعلقين على تغريدات القصبي في موقع “تويتر”، بين من رأى أن الدراما السورية “ولّادة” و”ستنهض من كبوتها”، ومن اعتبر ان حلم القصبي مشروع، مشدداً على حقه بصنع الأفضل لدراما بلاده.