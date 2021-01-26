قبل إعلانه صراحة.. متى كشفت جيجي حديد عن اسم ابنتها من دون أن يلاحظ أحد؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: سبق أن كشفت جيجي حديد عن اسم طفلها قبل بضعة أشهر من إعلان نفسها “أم خاي” عبر “انستغرام”.

قامت عارضة الأزياء بتحديث سيرتها الذاتية في “إنستغرام”، لتعلن رسمياً عن اسم ابنتها الأولى من حبيبها زين مالك. لكن لاحظ معجبو العارضة الدقيقو الملاحظة أنّ الأخيرة سبق أن كشفت عن اسم ابنتها بطريقة غير مباشرة في صورة نشرتها في تشرين الثاني (نوفمبر)، بحسب موقع “إي نيوز” الأميركي.

شاركت العارضة سلسلة من الصور تظهر لمحة عن حياتها الجديدة في المنزل مع طفلتها. ولفت أحد المعجبين الى أنّه يمكنه رؤية اسم الطفلة بوضوح في الصورة الأخيرة التي تبرز زينة عيد الميلاد تحت شجرة العيد كاتباً: “أرى اسم خاي في الصورة الأخيرة”.

وكما يعلم متابعو العارضة والنجم، يحاول الثنائي المحافظة على خصوصيّة ابنتهما منذ ولادتها في أيلول (سبتمبر) الماضي على الرغم من مشاركة جيجي بعض اللقطات لابنتها، إلا أنها حرصت على إخفاء وجهها.