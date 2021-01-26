الممثلة اللبنانية نور: أنا لست وجهًا جميلًا فقط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: حلت الممثلة اللبنانية نور ضيفة على برنامج “B my guest” الذي يعده ويقدمه الإعلامي بلال العربي، حيث كشفت العديد من الأسرار.

واستهلت حديثها بالتعبير عن اشتياقها لبلدها الذي لم تزره منذ أكثر من سنة، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأوضحت أنها سعيدة بما تشهده الساحة الفنية في لبنان من تطور، متمنية أن يجمعها عمل مع فنانين لبنانيين، ممازحة بلال العربي: “لا أعلم إذا لا زلت أتقن اللهجة اللبنانية”.

أما عائلياً، تحدثت نور عن علاقتها بزوجها وجهودهما كي لا تدخل حياتهما في الروتين والملل.

وقالت: “كل مرة يقوم أحدنا بمبادرة. ونحن ثنائي متفاهم جداً. أنا أعمل وهو كذلك، ولكل واحد منا خصوصياته ووقته الخاص”.

وفي سؤال عما إذا كان جمالها قد ساهم في نجاحها، أجابت أنها كانت تنزعج عندما كانت تطلب في بدايتها فقط لأنها وجه جميل.

وأضافت: “أعترف أن أول أدواري كانت لشكلي. وهذا ليس عيب. لكن العيب أن يستمر. أنا طورت نفسي حتى استطعت أن أثبت للعالم أنني لست وجهاً جميلاً فقط”.