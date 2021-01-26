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الممثلة اللبنانية نور: أنا لست وجهًا جميلًا فقط

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: حلت الممثلة اللبنانية نور ضيفة على برنامج “B my guest” الذي يعده ويقدمه الإعلامي بلال العربي، حيث كشفت العديد من الأسرار.

واستهلت حديثها بالتعبير عن اشتياقها لبلدها الذي لم تزره منذ أكثر من سنة، بسبب أزمة فيروس .

وأوضحت أنها سعيدة بما تشهده الساحة الفنية في لبنان من تطور، متمنية أن يجمعها عمل مع فنانين لبنانيين، ممازحة بلال العربي: “لا أعلم إذا لا زلت أتقن اللهجة اللبنانية”.

أما عائلياً، تحدثت نور عن علاقتها بزوجها وجهودهما كي لا تدخل حياتهما في الروتين والملل.

وقالت: “كل مرة يقوم أحدنا بمبادرة. ونحن ثنائي متفاهم جداً. أنا أعمل وهو كذلك، ولكل واحد منا خصوصياته ووقته الخاص”.

وفي سؤال عما إذا كان جمالها قد ساهم في نجاحها، أجابت أنها كانت تنزعج عندما كانت تطلب في بدايتها فقط لأنها وجه جميل.

وأضافت: “أعترف أن أول أدواري كانت لشكلي. وهذا ليس عيب. لكن العيب أن يستمر. أنا طورت نفسي حتى استطعت أن أثبت للعالم أنني لست وجهاً جميلاً فقط”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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