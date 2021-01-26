شبيهة فيروز تحصد آلاف المشاهدات على تيك توك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لسيدة فلسطينية الأصل ناشطة على تيك توك على حسابها الخاص بالطبخ٬ تشبه السيدة فيروز كثيراً إلى حد التطابق.

وتشارك “علا” كما يشير اسمها على تيك توك Ollaskitchen وصفات متعددة على حسابها٬ ولكن الفيديو الذي جعلها الأكثر تداولاً بين النشطاء هو ذلك الذي تحضر فيه الكنافة على أنغام أغنية فيروز “سلملي علي”.

وأجمع رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أن الشبه بين علا وفيروز لا يصدق حتى إن البعض ظنها فيروز بالفعل٬ بينما رأى البعض أنها تشبه أيضاً النجمة سيلين ديون.

وفي سياق آخر انتشرت مؤخراً العديد من الشائعات حول إصابة السيدة فيروز بفيروس كورونا وتدهور وضعها الصحي وهو ما تم نفيه فيما بعد.