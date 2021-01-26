جورج كلوني يتحدث عن حياته الزوجية السعيدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: حلّ النجم العالمي جورج كلوني ضيفاً على برنامج “its show time” عبر “زووم” مع الإعلامية دينا حويدق وتحدث بالكثير من الأمور عن حياته الشخصية والعملية.

بدايةً وبعد سؤاله عن حياته الزوجية أكد كلوني أنه يعيش حياة زوجية سعيدة جداً مع زوجته اللبنانية أمل علم الدين، وأنهما لم يشعرا بالملل مطلقاً خلال فترة الحجر المنزلي بعد تفشي فيروس كورونا٬ مشيراً إلى أنهما كانا يقضيان أجمل أوقاتهما مع أولادهما التوائم وكانا يتناولان العشاء يومياً موضحاً أن جميع حواراته مع أمل كانت شيقة ولم يشعر فيها بالملل أبداً.

وعن أسباب منحه ثروة كبيرة لأصدقائه٬ كشف كلوني عن أنه كان يكتب وصيته وكان أعز أصدقائه الذين وقفوا إلى جانبه عندما كان فقيراً وأعطوه مكاناً للعيش وأقرضوه المال مذكورين فيها٬ لكنه أعاد التفكير في الأمر وظن أنه من الأفضل منحهم المال وهو على قيد الحياة قبل أن يتقدم في السنّ لأنهم بحاجة إليه لتعليم أولادهم ولأشياء أخرى في حياتهم وبهذا يكون قد ردّ لهم الجميل من خلال منح كل واحد منهم مبلغ مليون دولار.

وتحدث كلوني عن كواليس تصوير فيلم The Midnight Sky الذي قام بإخراجه وشارك في بطولته إلى جانب فيليسيتي جونز وديفيد أويلو، وعرض عبر منصة نتفليكس٬ مشيراً إلى أن فريق العمل واجه صعوبة بالغة في التصوير في القطب الشمالي بدرجات حرارة وصلت إلى أربعين درجة تحت الصفر.