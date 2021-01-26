فيديو نادر – شريهان طفلة ترقص على أنغام شقيقها عمر خورشيد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: استعاد عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل فيديو من طفولة الفنانة المصرية شريهان. وتبين أنه التقط لها أثناء رقصها على أنغام شقيقها الراحل عمر خورشيد.

وبدت وهي تقوم بالحركات الراقصة فيما كان الأخير يعزف لحن اغنية “الربيع” للفنان الراحل فريد الأطرش. ولجأت في هذا السياق إلى طريقة جمعت الرقص الشرقي والنقري.

ويشار إلى مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء محمد نور الدين، أدلى أخيراً بشهادته في ما يتعلق بمقتل عازف الغيتار الشهير عمر خورشيد خلال مقابلة تلفزيونية.

وقال: “كنت مع زملائي في تلك الليلة في مأمورية عمل للتحقيق في قضية قتل بقسم الهرم، وفوجئت بصوت غريب من منطقة قريبة”.

وأضاف: “توجهنا على الفور لنجد ما لم يكن بالحسبان، حيث كان عمر خورشيد غارقاً في دمائه داخل سيارته وإلى جانبه الفنانة الراحلة مديحة كامل”. وتابع: “بكيت كثيراً عندما شاهدت منظر الدماء وكان واضحاً أنه فارق الحياة”.

ويشار إلى أن أسرة خورشيد أعلنت قبولها العزاء بعد مرور 40 عاماً على وقوع الحادثة التي أودت بحياته والتي ما زالت أسبابها غامضة وذلك بعد وفاة وزير الإعلام المصري السابق صفوة الشريف.