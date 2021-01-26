عابد فهد يردّ على تصريحات حسام تحسين بك القاسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: ردّ النجم السوري عابد فهد بطريقة ذكية ومقتضبة على تصريحات سابقة للنجم حسام تحسين بيك اعتبر فيها أن فهد وصل إلى الشهرة عن طريق “الحظ وليس لأنه موهوب”، وبأن “خبرته وموهبته جديدتين”.

وردّ النجم السوري مستغرباً على كلام مواطنه، قائلاٍ: “من جديد قديش يعني، شهر أسبوع، سنة؟ الموهبة لا يمكن أن تكتسب الموهبة بسنة.. وما فيك تكون بالصدفة.. إنما نتيجة البحث الطويل والتجارب وما إلى ذلك من أمور”.

وأكد في لقاء مع برنامج Theinsider بالعربي أنه فوجئ من تصريح حسام تحسين بك، وقال: “مع كل حبي واحترامي لهذا الرجل تفاجأت بهذا التصريح ولكن احترم رأيه ما في مانع”.

وأكد على أن مسيرته الفنية هي من يمكنها الحكم عليه، وتقييم موهبته، قائلاً: “الرحلة بتقول مين أنا والأعمال التاريخية والتاريخ المعاصر والحديثة.. هذا التنوع هو الي بقول اذا بتكون أو لأ”.

ولفتت النجم السوري الى أنه يبحث عن الدور الكوميدي، ” يا ريت يكون في كثير اعمال كوميدية. نحن بحاجة لطرفة وكوميديا. يبدو انني ابحث عن دور كوميدي”.

ويشارك فهد في شخصية جديدة في مسلسل “350 غرام” مع مجموعة من النجوم من بينهم سلوم حداد وكارين رزق الله وسيعرض خلال موسم رمضان 2021.