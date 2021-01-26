تفاصيل المشهد الملغي من كليب محمد رمضان الأخير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تقارير صحفية، تفاصيل المشهد الملغي من أحدث الأغاني المصورة للفنان المصري محمد رمضان، "مصباح علاء الدين" التي طرحها مؤخرا.

وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، أن مصدرا من داخل برج القاهرة صرح بأنه كان من المقرر أن يقوم محمد رمضان بالوقوف على ساري البرج، وهي أعلى نقطة في برج القاهرة أثناء تصوير الأغنية.



وتابع المصدر أن رمضان لم يكن سيقفز من برج القاهرة كما ذكرت بعض التقارير، حتى ولو كان مرتديا مظلة قفز.

وكان نفس المصدر من برج القاهرة صرح الأسبوع الماضي أن مشهد محمد رمضان في برج القاهرة، تم إلغاء تصويره، الذي كان من المقرر أن يضمه إلى مشاهد أغنيته الجديدة "مصباح علاء الدين".

وتجاوزت مشاهدات أغنية "مصباح علاء الدين" لمحمد رمضان حتى لحظة كتابة هذه السطور 3 ملايين و250 ألف مشاهدة، بعد أن طرحها الأحد عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "من تحت الصفر بدأت، سبقت طلعت طفيت النجوم، أعدائي يكتروا يختفوا يظهروا مفرقش معايا الهجوم، لما أنا مش فارق معاك، والناس كلها وياك، اسأل عيلتك تقولك بيشوفوا مين وراك".

وظهر رمضان خلال الكليب بشكل مختلف، إذ ظهر مرتديا زيا عسكريا، كما ضم الفيديو مشاهد من استقبال أهالي عزبة الصعايدة بمحافظة الجيزة له.

من ناحية أخرى انتهى محمد رمضان من تصوير مشاهد ديكوره الرئيسي في مسلسل" موسى" المقرر عرضه في رمضان المقبل، والذي يجسد خلاله شخصية رجل صعيدي صلب يقع في صراعات عديدة.

مسلسل "موسى" من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، رياض الخولي، منذر رياحنة، عارفة عبدالرسول.