ديفيد جيتا يقدم عرضا افتراضيا من مهبط طائرات برج العرب في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقدّم الدي جي العالمي الفرنسي ديفيد جيتا المقيم في دبي عرضاً افتراضيا لكافة معجبيه حول العالم من على مهبط طائرات الهليكوبتر لبرج العرب.

ويعتبر جيتا أفضل منسق موسيقى على مستوى العالم للعام 2020، ويمكن للجميع مشاهدة هذا العرض مجانا يوم السبت 6 فبراير 2021 في تمام الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي حصراً على قناة ديفيد جيتا على .

ويأتي تنظيم هذه الفعالية الرائعة في مكان مميز يعكس جمال المدينة عند غروب الشمس ومع إطلاق الألعاب النارية، حيث تم تصميم هذا الإنتاج الذي يمزج بين الموسيقى والإضاءة للمساهمة في تسليط الضوء على دبي كمدينة قادرة على تقديم الكثير من الخيارات لزوارها.

وقد كرّس ديفيد جيتا عرضه لهذه المدينة، ودعا الملايين من متابعيه في مختلف أنحاء العالم لمشاهدة هذا العرض معا وذلك للتعبير عن التضامن والأمل والتفاؤل على الرغم من استمرار العالم في محاربة جائحة "كوفيد-19".

ويهدف ديفيد جيتا من خلال هذه المبادرة إلى جمع التبرعات لدعم اليونيسف UNICEF ، بالإضافة إلى حملة "التعليم دون انقطاع"، التي أطلقتها دبي العطاء وهي حملة وطنية لجمع التبرعات تهدف إلى معالجة آثار تفشي وباء كوفيد-19 على تعليم الأطفال والشباب..

وتدعو الحملة إلى جمع التبرعات لمساعدة الطلاب الذين ليس لديهم أجهزة وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللازمة للانضمام إلى أقرانهم للحصول على التعلم عن بعد بشكل آمن في بيوتهم.

وحول هذا العرض المميز ، قال الدي جي العالمي ديفيد جيتا: "أنا فخور جدا بهذا العرض في قمة فندق برج العرب- جميرا، المعلم الشهير في دبي المدينة العزيزة على قلبي، وذلك بعد العروض الناجحة ضمن حملة United At Home التي قدمتها في عدد من المدن العالمية مثل ميامي، ونيويورك، ومتحف اللوفر في باريس، وتمكّنا من خلالها جمع أكثر من 1،6 مليون دولار أمريكي حتى الآن، وذلك بمساهمة المعجبين من شتى أنحاء العالم.

وأضاف: "إننا نأمل في مثل هذه الأوقات الصعبة أن نضفي أجواء الفرح والطمأنينة والدعم من خلال سحر وقوة الموسيقى والأحاسيس. لقد دعمنا العديد من المؤسسات الخيرية وساعدنا في إحداث تغيير حقيقي في حياة الناس أثناء الجائحة، وها نحن نواصل مسيرتنا في هذا الاتجاه من خلال تقديم الدعم لليونيسف ودبي العطاء ".

وفي تعليق له على ذلك، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "تفخر ’دبي للسياحة‘ بدعم الجهود المتواصلة للفنان العالمي الحائز على العديد من الجوائز الدولية ديفيد جيتا، وذلك للتضامن مع الجمهور في مختلف أنحاء العالم، كما أننا نقدر الجهد الكبير الذي تقوم به كل من اليونيسيف ودبي العطاء وكذلك مجموعة جميرا من أجل تحقيق هدف نبيل، لاسيما في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها العالم بأسره، وباعتبارها مبادرة مبتكرة ستساهم هذه الفعالية في نشر التفاؤل والإيجابية بين الناس على اختلاف ثقافاتهم وجنسياتهم وتقربهم من بعضهم البعض.

وأضاف أن الطريقة المميزة التي سيتم من خلالها مشاهدة هذا العرض على المنصات الرقمية للدي جي العالمي ديفيد جيتا، وهو يقدم عرضه على مهبط طائرات الهليكوبتر لبرج العرب، أحد المعالم البارزة للمدينة هو تأكيد على أن دبي هي مدينة المبدعين والمميزين، ويعكس الحيوية والتفاؤل الذي يسود المدينة.

ودعا كافة معجبي ومتابعي ديفيد جيتا لمشاهدة عرضه والاستمتاع بالأداء الموسيقي المميز بكل راحة وهم في منازلهم.



