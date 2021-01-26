شكرا لقرائتكم خبر عن ضربهم فى عيد ميلاده .. شباب النجوم يحتفلون مع صلاح عبد الله بطريقة كوميدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان مصطفى خاطر، وعدد كبير من النجوم الشباب على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان الكبير صلاح عبد الله، ونشر خاطر على حسابه الرسمى بموقع "انستجرام"، فيديو للحظة احتفالهم بعيد ميلاد صلاح عبد الله، ولحظة تقديم هدية له، بينما يمثل صلاح عبد الله بأنه يقوم بضرب خاطر، وتفاعل معه وسط ضحكات من الحضور، الذين قالوا له إن أحمد فهمى، انضرب قبله، فى ظل احتفالات تسيطر عليها خفة الدم.

ووجه الفنان مصطفى خاطر، رسالة تهنئة إلى صلاح عبد الله بمناسبة عيد ميلاده قائلا: " كل سنه وانت طيب يا اطيب خلق الله يا اجدع خلق الله يا رب دايما مجمعنا وواقف جمبنا في كل حاجه . من المسا للصباح بحبك يا عم صلاح"، فيما حضر الاحتفال بعيد الميلاد، عدد كبير من النجوم الشباب، بينهم محمد إمام، وأحمد فهمى، وعمر متولى،



صلاح عبد الله ومصطفى خاطر



صلاح عبد الله

وحرص عدد كبير من الفنانين على مفاجأة الفنان صلاح عبد الله بمناسبة عيد ميلاده، من خلال فيديو تضمن تهنئة من جانبهم له بتلك المناسبة، حيث بدأ بتواجد الفنانة هبة مجدى وغنائها له، كما تضمن الفيديو مجموعة من النجوم والنجمات مثل مى كساب، هشام ماجد، هند صبرى، محمد جمعة، بالإضافة إلى آخرين ممن حرصوا على تهنئته، كما ظهر هو بنهاية الفيديو أمام تورته عليها صور مجموعة من أهم أعماله.



عيد ميلاد صلاح عبد الله



صلاح عبد الله فى عيد ميلاده

وكان قد كشف الفنان القدير صلاح عبد الله، فى قصيدة شعرية جديدة من تأليفه، عن الحالة الموجودة حاليا وغياب الابتسامة عن الناس، معبرا عنها بأداء ومشهد تمثيلى، نشرها عبر حسابه على تويتر، قائلا: "إيه.. خير.. مالك.. مش عاجبنى يا دنيا حالك، والله حالك مش عاجبنى.. ابتسامتك غايبه ليه، هو لو الخوف يسيبنى.. لو يسيبنى أعمل ايه.. اعمل ايه ولا ايه ولا ايه"، وعلق صلاح عبد الله، على القصيدة، قائلا: "حالة وحتروح لحالها، صباح الخير وتصبحوا على خير وفى أفضل صحة وأحسن حال".