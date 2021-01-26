شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تمنع مجموعة من أفلاهما الكرتونية عن الأطفال دون السابعة .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأثرت أجيال كثيرة من الأطفال بحكايات وأفلام ديزنى الشيقة برسوماتها المتحركة الجذابة وشخصياتها المتنوعة، ومن بين الشخصيات المميزة لدى الأطفال هو بطل فيلم Peter Pan، لكن يبدو أن قرارات جديدة من شركة ديزنى لن تسمح لجميع الأطفال بمشاهدة هذا الفيلم.

ويقول تقرير نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن مدراء ديزني منعوا أي شخص دون سن السابعة من مشاهدة فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي "بيتر بان" لعام 1953، بسبب مخاوف من أنه يصور القوالب النمطية العرقية.



صورة من احد الافلام

كما تم إزالة ثلاثة مفضلات عائلية أخرى (The Aristocats) و (Swiss Family Robinson) من حسابات الأطفال بسبب خرق "إرشادات المحتوى" التي تم وضعها مؤخرًا.

ويضيف التقرير، "أصيب الآباء بالذهول بعد محاولتهم مشاهدة الأفلام على خدمة ديزني المدفوعة"، حيث قال أحدهم: "أردت أن أشاهد بيتر بان مع ابنتي، لكني لم أجدها في أي مكان، ثم أدركت أنه تمت إزالته من حسابات الأطفال.



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ويبدو أن السبب الرئيسي وراء حظر فيلم "بيتر بان"، هو أنه يضم قبيلة أمريكية أصلية يشار إلى أعضاؤها باسم "الهنود الحمر"، وفي الوقت نفسه، فإن فيلم The Aristocats، عام 1970، لديه شخصية قطة سيامية تسمى Shun Gon، والتي وصفت عيونها المائلة وأسنانها البارزة بأنها صورة كاريكاتورية لشعوب شرق آسيا.

كما تعرضت عائلة روبنسون السويسرية، التي تم إنتاجها عام 1960، لانتقادات بسبب قراصنة "وجهها أصفر" و"الوجه البني"، وتم اتخاذ قرار حظر الأفلام من حسابات الأطفال من قبل مجموعة من الخبراء الذين تم إحضارهم لتقييم ما إذا كان المحتوى "يمثل جماهير عالمية"، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



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بينما تظل الأفلام متاحة على حسابات البالغين، فإنها تأتي مع إخلاء مسؤولية تقول: "يتضمن هذا البرنامج صورًا سلبية أو إساءة معاملة الأشخاص أو الثقافات، كانت هذه القوالب النمطية خاطئة آنذاك وهي خاطئة الآن"، وتضيف "بدلاً من إزالة هذا المحتوى، نريد الاعتراف بتأثيره الضار والتعلم منه وإثارة محادثة لخلق مستقبل أكثر شمولاً معًا".