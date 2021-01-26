شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تسببت ميرفت أمين فى إحراج سعاد حسنى على الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد السندريلا الفنانة الكبيرة سعاد حسنى، اليوم الثلاثاء 26 يناير، والتي كانت وما زالت فتاة أحلام الشباب، وظهرت نجوميتها منذ طلتها الأولى على الشاشة، وقدمت العديد من الأدوار التي تجسد الفتاة المصرية في مختلف أشكالها سواء كانت ريفية أو معاصرة، كما قدمتها في العديد من القضايا، واستطاعت سعاد حسنى أن تضع اسمها ضمن أهم نجمات السينما المصرية اذ عشقها المصريين والشعوب العربية بسبب رقتها وجمالها التي كانت تظهر به على الشاشة.

وفى لقاء تليفزيونى نادر جمع الفنانة سعاد حسنى بالفنانة ميرفت أمين أثناء عمل الأخيرة كمذيعة على شاشة التليفزيون المصرى من خلال برنامج "سينما القاهرة"، وتحدثت السندريلا خلال اللقاء على تكريمها وحصولها على جائزة احسن ممثلة عن فيلم "شروق وغروب"، كما تحدثت عن أعمالها الجديدة وكيف تختار نوعية أفلامها التي تقدمها على شاشة السينما المصرية.

وما لفت المشاهدين لهذا اللقاء النادر هو توجيه سؤال شخصى ومحرج من الفنانة ميرفت أمين للفنانة الكبيرة سعاد حسنى، وهو نفس التوقيت التي كانت متزوجة من الفنان على بدرخان وقتها حيث قالت لها، مش ناوية تبقى أم قريب، لترد عليها ويسيطر على وجهها الاحراج، "ناوية ان شاء الله بس لما ربنا يريد".

النجمة الراحلة سعاد حسني لها أكثر من ألف وجه في السينما كما يقول عنها النقاد، فتجدها الفتاة الدلوعة الرومانسية في افلام مثل " حسن ونعيمة " و" الزواج علي الطريقة الحديثة" والبنت المغلوبة علي امرها في أعمال أخرى مثل " خلي بالك من زوزو " و" اميرة حبي انا " والسيدة المحطمة المريضة نفسيا في " بئر الحرمان " وفي مسلسلها " هو وهي " مع الراحل أحمد زكي قدمت اكثر من شخصية ما بين الفلاحة والمدرسة والمرأة المطلقة والحالمة، وأبدعت في تقديم كل هذه الشخصيات .

سعاد حسني شاركت في أعمال كل نجوم السينما ووقفت أمام العمالقة مثل احمد مظهر ورشدي أباظة وعماد حمدي ويوسف وهبي وعادل إمام ونور الشريف وحسين فهمي وحسن يوسف ويوسف شعبان، وأخرج لها كبار المخرجين امثال سمير سيف وعلى بدرخان ويوسف شاهين .