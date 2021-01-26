شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تكشف تجهيزات عمل فنى جديد يجمعها مع كريم عبد العزيز بصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة نيللى كريم، عن تحضيرها لعمل فنى جديد بمشاركة الفنان كريم عبد العزيز، وذلك بنشر صورة جديدة لها عبر "ستورى" صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت فى الصورة برفقة كريم عبد العزيز، من كواليس التحضير لعمل فنى، وكتبت فى تعليقها على الصورة، "قريبا"، فى إشارة إلى قرب الكشف عن العمل الفنى الذى يجمعهما معًا.

نيلى كريم

ويأتى هذا بالتزامن مع اعتذار النجم كريم فهمى، عن بطولة مسلسل "طبع الحياة" - اسم مؤقت - مع النجمة نيللى كريم وتأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج العدل جروب بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث رشحته الشركة المنتجة، ولكن لم يتم الاتفاق معه.

كريم عبد العزيز

فيما يواصل القائمون على العمل التحضيرات الأخيرة من اختيار الفنانين المشاركين في البطولة، حيث وقع الاختيار على عدد من الفنانين للمشاركة في البطولة منهم تارا عماد وهشام إسماعيل وعارفة عبد الرسول وآخرين.

على جانب آخر، يشارك النجم أحمد فهمى، كضيف شرف في الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 2" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يظهر فهمى بشكل مميز خلال أحداث الحلقة الأول من المسلسل، والذى يعد من أقوى مسلسلات الموسم الدرامى .