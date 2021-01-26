بالصورة – كيف كان محمود حميدة في طفولته؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يحرص الكثير من الناشطين على مواقع التواصل على استعادة بعض الصور القديمة التي تؤخذ من أرشيف المشاهير والتي تعود إلى أزمنة ماضية من حياتهم وتحديداً إلى مرحلة طفولتهم.

وفي هذا السياق نشر أحد الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات مؤخراً صورة تعود إلى زمن طفولة الممثل المصري القدير محمود حميدة. وبدا فيها طفلاً في سنوات عمره الأولى.

ومع انتشار الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكله فيها وبين شكله الحالي. ورأى الكثيرون أنه ما زال يحتفظ بالكثير من ملامحه فيما أشار آخرون إلى أن مظهره تغير إلى حد كبير جداً.

ومما كتب في التعليقات: “سبحان الله شكلو ما تغيرش” و” ممثل مبدع… وسيم وهو صغير وهو كبير” و” ماتغيرش كتييير” و”شكله حلو وهو صغير” و”كان حلو وهو صغير”.

ويشار إلى أن الفنان القدير من مواليد كانون الأول ديسمبر 1953. بدأ مسيرته في العام 1986 حين أسند إليه المخرج التلفزيوني أحمد خضر دور البطولة في مسلسل تلفزيوني حيث لفت أداؤه انتباه العاملين والمهتمين بصناعة السينما في مصر. وبعد هذا انطلق كممثل سينمائي وبرز من خلال أدوار مختلفة.