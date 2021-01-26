اعتزلت الرقص وعملت بقناة "اقرأ" ودخلت السجن بسبب ضابط شرطة.. حكايات سحر حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحتفل الفنانة والراقصة الشرقية المعتزلة سحر حمدي، اليوم الموافق 26 يناير بعيد ميلادها، وتُعد واحدة من الفنانات اللاتي حققن شهرة واسعة في فترة الثمانينيات.

ويستعرض "الخليج 365"، في هذه المناسبة معلومات وحكايات عن سحر حمدي:

- اسمها الحقيقي هاجر محمد مصطفى من مواليد 26 يناير عام 1965.

- بدأت مشوارها الفني كراقصة شرقية ونافست زيزي مصطفى ونجوى فؤاد.

- شاركت في عدد من الأفلام أبرزها: "أرجوك أعطني هذا الدواء"، و"ننوسة"، و"المشاغبون في نويبع"، و"المشاغبات في السجن".

- في عام 1978 تعرضت للحبس بسبب اعتدائها على شرطي مرور وقضت أسبوعين في السجن.

- رغم تحقيقها شهرة واسعة إلا إنها اعتزلت الفن وارتدت الحجاب في أوج تألقها في فترة التسعينات.

- بعد ارتدائها الحجاب اتجهت للعمل كمقدمة برامج في قناة "اقرأ" الدينية.

- ظهرت في مناظرة مع عدد الفنانات المحجبات المعتزلات أبرزهن "شهيرة، "حنان"، بحضور الشاعر أحمد فؤاد نجم، عبر قناة "اقرأ"، مع الإعلامية بسمة وهبة ـ المحجبة في ذلك الوقت ـ ودارت أحداث الحلقة حول ارتداء الحجاب وترك الفن للتقرب من الله.

- في عام 2012 رفعت دعوى سب وقذف وتشهير وتعويض ضد الإعلامي توفيق عكاشة على خلفية تصريحاته حول زواجها من عمر عفيفى عقيد الشرطة الهارب.

- في عام 2017 عادت سحر للظهور مجددا من خلال برنامج "أحلى النجوم"، والذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي عبر شاشة قناة "المحور".