أفضل 10 أفلام لعام 2020.. القضايا العرقية تُسيطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن معهد الفيلم الأمريكي قائمته لأفضل عشرة أفلام لعام 2020، منها خمسة يشارك فيها ممثلون أغلبهم من غير البيض وتتناول قضايا عرقية.

والقائمة السنوية، التي تصدر قبل موسم الجوائز السينمائية والتلفزيونية الكبرى، من المؤشرات الأولى على الأفلام التي من المتوقع أن تفوز بجوائز أوسكار أو جولدن جلوب.

وتشمل القائمة الفيلم الدرامي "دا 5 بلادز" للمخرج سبايك لي، وآخر أعمال الممثل الراحل تشادويك بوزمان (قاع ماريني الأسود) أو "ما رينيز بلاك بوتوم"، وكذلك فيلم (ليلة في ميامي) أو "وان نايت إن ميامي" الذي يدور حول لقاء في عام 1964 جمع بين كاسيوس كلاي، وسام كوك، ومالكوم إكس، وجيم براون وهم من أبرز الرموز الأمريكية من أصل أفريقي.

ومُنحت النسخة السينمائية من المسرحية الموسيقية (هاملتون) جائزة خاصة. وتدور أحداث الفيلم حول الآباء المؤسسين للولايات المتحدة.



وتختار لجنة، مكونة من المخرجين والنقاد والأكاديميين، الفائزين بجوائز معهد الفيلم الأمريكي وتكرم سنويا أطقم العمل الكاملة المشاركة في أفضل عشرة أفلام ومسلسلات تلفزيونية في العام السابق والتي تعتبرها أكثر الأعمال تنوعا ثقافيا وفنيا.

ومن المقرر الإعلان عن ترشيحات جوائز جولدن جلوب الأسبوع المقبل، وستُعلن ترشيحات جوائز أوسكار يوم 15 مارس آذار.