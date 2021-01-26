شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حبيب فى المراحل النهائية من كتابة سيناريو فيلم "شلة ليبون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيناريست تامر حبيب أنه في المراحل النهائية في كتابة سناريو فيلم "شلة ليبون" المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة، حيث يعقد حبيب وساندرا نشأت جلسات عمل من أجل الاستقرار على باقى أبطال الفيلم الذى تعاقد عليه كل من الفنان احمد السقا وعز وماجد الكدوانى ومنة شلبى .

ويعيد هذا الفيلم المخرجة ساندرا نشأت حيث كان آخر أعمالها فيلم "المصلحة" الذي عرض عام 2012، وقام ببطولته أحمد السقا، وأحمد عز، حنان ترك، أحمد السعدني، صلاح عبدالله، محمد فراج وآخرين من تأليف وائل عبدالله.

وكتب تامر حبيب مؤخرا عبر حسابه على "فيسبوك" "يا أستاذ عزرائيل.. ممكن بس يومين أو حتى يوم واحد إجازة فى الأسبوع عشان كده على آخر يناير مش هالاقى حد أعزى فيه، ده لو حضرتك ماشرفتنيش بالزيارة.Ca ne vas pas comme ca".

ورفض البعض ما كتبه السيناريست باعتباره شيئا لا يجب المزاح فيه ولا يجب الانتقاص من هيبة الموت فيما رأى آخرون أن المنشور مجرد تعبير عن حالة الحزن التى يعيشها العالم أجمع بسبب كثرة الوفيات فى ظل جائحة كورونا.