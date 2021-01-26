فيديو.. هنادي مهنا تكشف جوانب خفية في حياة زوجها أحمد خالد صالح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الفنانة المصرية هنادي مهنا إن زوجها الفنان المصري أحمد خالد صالح اعترف لها بحبه لأول مرة برسالة قصيرة عبر تطبيق "واتساب".

وكشفت هنادي خلال استضافتها مع زوجها أحمد خالد صالح في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة (dmc) عن جوانب خفية في حياة زوجها.

وقالت :"دعاني أحمد في بداية علاقتنا لمشاهدة فيلم سينمائي، وصلت قبله طبعا كالعادة، طول حياتي من ساعة ما اتعرفت عليه استناه.. في كتب الكتاب استنيته وفي الخطوبة، واستناه بالساعة عادي".







وأضافت: "وصلت السينما وقلت له خلاص أجيب فشار قبل ما توصل، جبت 2 فشار، طلع جايب واحد صاحبه معاه، لكنه أوضح لي أن حضور صديقه جاء بالصدفة وليس مقصودا".

وأشادت هنادي بقدرات أحمد الفنية قائلة:" أحمد ممثل شاطر جدا، وبخاف أشتغل معاه، وفي مسلسل الفتوة كانت هناك مشاهد كثيرة تجمعنا، وأول يوم كنت خايفة جدا، وكنت خايفة يطلع شكلي وحش جدا، رغم أني كنت مذاكرة دوري كويس".

كما تحدثت عن موقف محرج حدث في مهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الأخيرة، عندما أمسكت بيده وفسر المتابعون الأمر بأنها غيرة شديدة.

لكنها أفصحت عن السبب قائلة " هو برنس في نفسه وكنا متأخرين، وكنت بحاول أستعجله لأن مسلسله كان بيتعرض في المهرجان، وتم تفسير الموقف بصورة خاطئة".

وخلال الحلقة اعترف أحمد بقدرة هنادي على تذكر تفاصيل المواقف التي تجمع بينها بدقة شديدة، قائلا :"ما شاء الله عليها ذاكرتها الله أكبر كمبيوتر، وأنا ذاكرة سمك".





واجتمع الثنائي لأول مرة في عمل فني في مسلسل "الفتوة" وقدما سويا قصة حب رائعة من خلال أحداث العمل.

يذكر أن حفل زفاف أحمد خالد صالح وهنادي مهنا أقيم في نوفمبر 2020، بحضور عدد من نجوم الفن.