سعاد حسني.. صور نادرة من حياة السندريلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يرى صناع ونقاد السينما في عالمنا العربي أن النجمة المصرية الراحلة سعاد حسني أشبه بظاهرة استثنائية لا تتكرر كثيرا، لموهبتها وخفة ظلها.

عبرت السندريلا قلوب الجماهير بأعمال متنوعة على شاشة السينما والتليفزيون، فهي الفتاة العنيدة في"خلي بالك من زوزو" والمقهورة في "الكرنك " والذكية في "الزوجة الثانية".



وفي ذكرى ميلاد السندريلا الذي يوافق، الثلاثاء، 26 يناير، تلقى ”الخليج 365” الضوء على مجموعة من الصور النادرة من حياة سندريلا السينما العربية.





سجلت الكاميرا عدة صور نادرة للفنانة الراحلة في مرحلة الطفولة والتي ظهرت خلالها وهي ترتدي ملابس بدوية.

كما تظهر في صورة ثانية مع زوجها المخرج علي بدرخان، وفي الثالثة مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ الذي تردد كثيرا أنه تزوجها وارتبط معها بقصة حب رائعة.





وهناك صور تجمعها بالساحر محمود عبد العزيز، والفتى الأسمر أحمد زكي الذي شاركها بطولة فيلم" الراعي والنساء" آخر أفلامها على شاشة السينما.

ولدت السندريلا عام 1943، بالعاصمة المصرية القاهرة، واكتشف موهبتها الفنية الشاعر عبدالرحمن الخميسي.

وكانت بدايتها على شاشة السينما عام 1959، عندما رشحها المخرج هنري بركات لبطولة فيلم "حسن ونعيمة" أمام الراحل محرم فؤاد.





قدمت الفنانة الراحلة ما يقرب من 85 فيلما، وتنوعت اختياراتها بين الكوميدي واللون التراجيدي ومنها" الجوع، وغريب في بيتي، والاختيار، وموعد على العشاء".





كما تألقت على شاشة التليفزيون بمسلسل واحد فقط يحمل اسم"هو وهي" وشاركها البطولة أحمد زكي، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

وفي 21 يونيو 2001، توفيت سعاد حسني إثر سقوطها من شرفة شقة بالدور السادس في مبنى ستيوارت تاور بالعاصمة البريطانية لندن.



