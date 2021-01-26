أشرف طلبة: كلب أحمد صيام أنقذ حياتي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الفنان أشرف طلبة، سكرتير عام نقابة المهن التمثيلية، إن المسرح بالنسبة للممثل هو "إكسير الحياة"، متابعا: "اللي زيي مش بيعرف يعيش من غير المسرح.. المسرح بيطول العمر".

أضاف طلبة، خلال حواره ببرنامج "حلو الكلام" مع الفنانة منال سلامة عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يعشق الحيوانات بشكل كبير، وخاصة الكلاب، حيث يشعر بطبيعتهم وإخلاصهم ووفائهم لأصحابهم، متابعا: "الكلام أوفياء ومخلصين، الكلاب كانت بتعيط لو حد من بيتي حصله حاجة أو لو حد قرب ليّا".

تابع: "كلب الفنان أحمد صيام قبل كده أنقذ حياتي، ادهولي يقعد معايا شوية وفي يوم لقيته جاي يقعد جنبي ويلعب معايا بشكل غريب لدرجة أني استغربت ماله وقلت يبقى خلاص بيودع، ولما لقيتني اتخضيت من تصرفاته قمت مكلم الدكتور أني أروح أعمل تحاليل، روحت اكتشفت أن عندي انسداد في الشريان تماما وكان ممكن أودع لو اتأخرت، وأخدت بالي وقتها أن الكلب كان بيحاول يخليني أخد بالي من حاجة معرفهاش، ودي حاجة بجد".

أشرف طلبة كان مديرا للمسرح الحديث، وللمسرح القومي، وآخر أعماله مسلسل "البيت الكبير ج 3" مع سوسن بدر، لوسي، داليا مصطفى ومجدي كامل وغيرهم عام 2020.