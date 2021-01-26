صلاح عبد الله: 25 يناير بالنسبة لي هو عيد الشرطة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الفنان صلاح عبد الله، إنه على الرغم من أن يوم 25 يناير هو يوم مولده، إلا أن ذلك بالنسبة له مجرد ذكرى، ولكنه من ناحية أخرى عيد للشرطة المصرية التي تضحي من أجلنا.

أضاف عبد الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc" عبر فضائية "dmc": "يوم 25 يناير بالنسبة لي هو عيد الشرطة وبنحتفل به من زمان، وكل سنة لازم نحتفل به، رجال الشرطة هم الأمن والأمان والسلام لكل المصريين".

ويعرض لصلاح عبد الله حاليا مسلسل "جمال الحريم"، ويشاركه البطولة النجوم: نور اللبنانية، خالد سليم، دينا فؤاد، أشرف مصيلحي، حازم سمير، إيهاب فهمي، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجي.

ويذاع المسلسل على قناة DMC الساعة السابعة والنصف مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة "دي إم سي دراما" الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة إلا ربع عصرا، ويذاع على قناة "إم بي سي 4" الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.