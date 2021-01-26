أفريقيا الوسطى تعلن مقتل 44 متمردا في هجوم مضاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى مقتل 44 مسلحا من المتمردين الذين شاركوا في مخطط تطويق العاصمة بانغي.

وقالت الحكومة في بيان إن الجيش شن بالاشتراك مع (قوات حليفة) هجوما على قرية بويالي، على بعد نحو 90 كيلومترا من العاصمة، أسفر عن "44 قتيلا بينهم مرتزقة من تشاد والسودان و(إثنية) الفولاني"، دون أن تقع إصابات في صفوف القوات الحكومية.

وتصف الحكومة في أفريقيا الوسطى عادة القوات الرواندية بـ"الحلفاء".

وصرح المتحدث باسم حكومة أفريقيا الوسطى، انجي ماكسيم كازاغوي، أن "القوات الحكومية عادت لشن هجمات"، مضيفا أن "الجيش سيطر على قرية بودا على بعد 124 كيلومترا من بانغي".

وأعلنت أقوى 6 مجموعات مسلحة تسيطر على ثلثي أراضي جمهورية أفريقيا الوسطى منذ اندلاع النزاع في البلاد قبل 8 سنوات، عن تدشين تحالف أطلقت عليه اسم "تحالف الوطنيين من أجل التغيير".

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول أعلنت شن هجوم على بانغي يهدف إلى منع إعادة انتخاب الرئيس فوستين أرشانج تواديرا لولاية رئاسية جديدة.

لكن العاصمة كانت محمية بـ12 ألفا من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "مينوسكا"، إضافة إلى جيش البلاد وقوات الدعم الرواندية.